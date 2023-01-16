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Врач Семененко назвала оптимальное время купания в крещенской проруби

Врач Семененко назвала оптимальное время купания в крещенской проруби

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко предупредила россиян, что крещенские купания в ледяной воде полезны только для закалённых и здоровых людей.

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