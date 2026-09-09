14 лет колонии за съемку могил военных: в России вынесли необычный приговор

Ярославский областной суд признал 48-летнего Николая Щербакова виновным в государственной измене и назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым