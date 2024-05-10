JNeurosci: долгожители сохранили ясный ум из-за белого вещества головного мозга

Исследователи из испанского Центра по изучению болезни Альцгеймера Фонда королевы Софии выяснили, что долгожители сохраняют ясный ум в старости благодаря целостности микроструктуры белого вещества в их головном мозге.
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