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JNeurosci: долгожители сохранили ясный ум из-за белого вещества головного мозга

JNeurosci: долгожители сохранили ясный ум из-за белого вещества головного мозга

Исследователи из испанского Центра по изучению болезни Альцгеймера Фонда королевы Софии выяснили, что долгожители сохраняют ясный ум в старости благодаря целостности микроструктуры белого вещества в их головном мозге.

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