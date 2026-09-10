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Татар-информ

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«Не понимал, что меня используют аферисты»: в Казани судят курьеров мошенников

«Не понимал, что меня используют аферисты»: в Казани судят курьеров мошенников

В Казани стартовал суд над парнем и девушкой, которые приехали в Казань из других регионов, чтобы подработать курьерами мошенников.

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