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Аргументы и Факты

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Певица Леди Гага впервые стала матерью

Певица Леди Гага впервые стала матерью

Американская певица Леди Гага впервые стала мамой, сообщило издание Page Six.Папарацци удалось запечатлеть звезду вместе с ее женихом, предпринимателем Майклом Полански, и их новорождённым ребёнком.

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