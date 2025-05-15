Звезда “Дом-2” Юлия Ефременкова не разрешает Мондезиру видеть собственных детей

В жизни Юлии Ефременковой, экс-звезды “Дома-2”, наступил новый этап. После расставания с Мондезиром Свет-Амуром вскоре после рождения их близнецов Кристиана и Даниэля, Юлия заявила о полном прекращении упоминаний об отце в разговорах с сыновьями.
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