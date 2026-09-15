Глеб Никитин поздравил торпедовцев с первой победой на VOLGA Арене

Глеб Никитин эмоционально поздравил хоккеистов «Торпедо» с первой победой на новой VOLGA Арене. Накануне торпедовцы обыграли «Ак Барс» со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
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