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Нижегородская правда

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Глеб Никитин поздравил торпедовцев с первой победой на VOLGA Арене

Глеб Никитин поздравил торпедовцев с первой победой на VOLGA Арене

Глеб Никитин эмоционально поздравил хоккеистов «Торпедо» с первой победой на новой VOLGA Арене. Накануне торпедовцы обыграли «Ак Барс» со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

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