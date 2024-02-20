Быть отданным на милость победителя

Надежда Белугина

Думаю, нам, женщинам, сердце которых оттаивает гораздо раньше, чем мужское, нужно сдерживать себя от излишних эмоций доброты, потому что мы матери. Надо дать солдатам возможность отмщения "за други своя", чтобы тот лёд, который ещё не успел растаять, не остался тяжёлой глыбой на их сердцах. Особенно журналисты, которые спешат раньше других внести в любое дело свою лепту, настойчиво из раза в раз наступая на больную мозоль - сдержитесь, ещё ничего не закончено. И нашим солдатам нет времени и желания лить слёзы над убитым врагом. Ему суждено в это время быть жёстким, метким и бдительным, потому что или ты, или тебя. Просто желайте ему успехов в бою. Пусть приходят с победой.