Театр абсурда
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Театр абсурда

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Быть отданным на милость победителя

Быть отданным на милость победителя

Льются на Украину горькие видео из Авдеевки. Отходят бойцы ВСУ и на ходу записывают последние видео для своих семей.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Думаю, нам, женщинам, сердце которых оттаивает гораздо раньше, чем мужское, нужно сдерживать себя от излишних эмоций доброты, потому что мы матери. Надо дать солдатам возможность отмщения &quot;за други своя&quot;, чтобы тот лёд, который ещё не успел растаять, не остался тяжёлой глыбой на их сердцах. Особенно журналисты, которые спешат раньше других внести в любое дело свою лепту, настойчиво из раза в раз наступая на больную мозоль - сдержитесь, ещё ничего не закончено. И нашим солдатам нет времени и желания лить слёзы над убитым врагом. Ему суждено в это время быть жёстким, метким и бдительным, потому что или ты, или тебя. Просто желайте ему успехов в бою. Пусть приходят с победой.
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