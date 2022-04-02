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"Новый цикл фортуны": сразу 4 знака зодиака захлестнет волна подарков судьбы с 3 апреля

"Новый цикл фортуны": сразу 4 знака зодиака захлестнет волна подарков судьбы с 3 апреля

Астрологи обозначили знаки зодиака, которых захлестнет волна подарков судьбы уже с 3 апреля. Новый цикл начнет фортуна в жизнях представителей сразу четырех созвездий, когда в знаке Рыб Юпитер соединится с Нептуном.

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