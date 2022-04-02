"Новый цикл фортуны": сразу 4 знака зодиака захлестнет волна подарков судьбы с 3 апреля

Астрологи обозначили знаки зодиака, которых захлестнет волна подарков судьбы уже с 3 апреля. Новый цикл начнет фортуна в жизнях представителей сразу четырех созвездий, когда в знаке Рыб Юпитер соединится с Нептуном.