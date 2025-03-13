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Царьград

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Дональд Трамп шутит над носками Джей Ди Вэнса в Белом доме

Дональд Трамп шутит над носками Джей Ди Вэнса в Белом доме

Президент Дональд Трамп с иронией отметил носки с клевером на вице-президенте Джей Ди Вэнсе во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

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