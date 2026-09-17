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Родители младенцев жалуются на отсутствие вакцины в Приморье: Минздрав дал ответ

Родители младенцев жалуются на отсутствие вакцины в Приморье: Минздрав дал ответ

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября, ФедералПресс. Родители во Владивостоке пожаловались на нехватку вакцины от ротавирусной инфекции в поликлиниках и аптеках.

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