Когда сажать помидоры на рассаду в марте и апреле 2024 года: лучшие и худшие дни по лунному календарю Елена ГалицкаяПри высаживании рассады томатов нужно ориентироваться не только на климат, условия и особенности выбранного сорта, но и на Лунный календарь.