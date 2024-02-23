Когда сажать помидоры на рассаду в марте и апреле 2024 года: лучшие и худшие дни по лунному календарю Елена ГалицкаяПри высаживании рассады томатов нужно ориентироваться не только на климат, условия и особенности выбранного сорта, но и на Лунный календарь.
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