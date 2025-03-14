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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Американская футболистка «Динамо» Уильямс: «В России очень чисто, люди заботятся о внешнем виде, о состоянии домов и улиц. Приедешь в Штаты – поймешь, что имею в виду»

«Я была в Питере поздней осенью. Очень хочется приехать летом. Когда у нас там были игры, мы немножко гуляли по городу.

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