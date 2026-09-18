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Царьград

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РГПУ им. А. И. Герцена назвал претендентов на слово года 2026

РГПУ им. А. И. Герцена назвал претендентов на слово года 2026

РГПУ им. А. И. Герцена назвал кандидатов на звание "Слово года 2026". Профессор Наталия Козловская выделила "дофаминовый", "гиперфикс" и "вайб-кодинг".

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