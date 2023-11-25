Миллионы бюджетников останутся без индексации зарплат: эксперты объяснили причину

Совет Федерации на минувшей неделе принял закон, согласно которому весь следующий год, вплоть до 1 января 2025 года не будут индексироваться зарплаты госслужащих, помощников депутатов и сенаторов, а также судей.
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