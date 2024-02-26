Захарова рассказала о влиянии Победы СССР в войне на деколонизацию стран по всему миру

Процесс деколонизации начался после Второй мировой войны. А почему он начался после Второй мировой войны? Потому что у Советского Союза была мощь, полученная через Победу, для того, чтобы инвестировать её в освобождение мира.
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