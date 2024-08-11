Японский экс-дипломат: Продолжение Киевом боевых действий приведёт к распаду Украины на три части Отказ Украины от мирных переговоров приведет ее к распаду на три части.
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Японский экс-дипломат: Продолжение Киевом боевых действий приведёт к распаду Украины на три части Отказ Украины от мирных переговоров приведет ее к распаду на три части.
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