Большунов, Непряева и другие лыжники-призеры Пекина-2022 получили топливные карты от «Лукойла»

Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов поздравил российских лыжников с успешным выступлением на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх