Заключенный из США попросил казнить его раньше назначенной даты

Просьбу пропустить юридические формальности и назначить казнь на более ранний срок, чем планируют власти высказал приговоренный к смертной казни в Аризоне заключенный по имени Аарон Брайан Ганчес, об этом 4 января передает Associated Press.
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