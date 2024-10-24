Выборы в США 2024: дата, кандидаты, прогнозы — кто станет новым лидером Америки Татьяна СергееваПредстоящие выборы президента США в 2024 году обещают стать одной из самых напряженных и обсуждаемых в новейшей истории стран.
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