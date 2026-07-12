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Сын Гатиятулина подписал пробный контракт с фармом «Ак Барса». 25-летний защитник провел 234 матча в ВХЛ за карьеру («Сила спорта»)

По информации «Силы спорта», сын главного тренера « Ак Барса » Анвара Гатиятулина подписал пробный контракт с фарм-клубом казанской команды – «Барсом» из Olimpbet ВХЛ.

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