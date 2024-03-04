Заворотнюк не узнать: пухлые щечки, грустные глаза. В сети появилось фото актрисы

Архивные фото звезд — это всегда очень интересная и трепетная тема обсуждения для подписчиков. Актриса провела многие годы на глазах у общественности, поэтому интерес общества к прошлому знаменитости всегда понятен.
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