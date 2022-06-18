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Стивен Эй Смит: «В следующем сезоне «Уорриорз» снова победят. Карри обгонит Леброна по титулам»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит считает, что в следующем сезоне «Голден Стэйт» снова станет чемпионом НБА.

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