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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анонимный генменджер НБА: «Купер Флэгг – это Кавай Ленард в расцвете сил»

«Лучшее сравнение, которое я слышал от наших скаутов – это Кавай Ленард в его расцвете. Это не идеальное сравнение, потому что они очень разные игроки, если сравнивать их в одном возрасте, но мне оно нравится с точки зрения стиля игры, универсальности на обеих сторонах площадки, способности отдать передачу и того, что они могут защищаться как против разыгрывающих, так и против форвардов и центровых.

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