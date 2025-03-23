Анонимный генменджер НБА: «Купер Флэгг – это Кавай Ленард в расцвете сил»

«Лучшее сравнение, которое я слышал от наших скаутов – это Кавай Ленард в его расцвете. Это не идеальное сравнение, потому что они очень разные игроки, если сравнивать их в одном возрасте, но мне оно нравится с точки зрения стиля игры, универсальности на обеих сторонах площадки, способности отдать передачу и того, что они могут защищаться как против разыгрывающих, так и против форвардов и центровых.