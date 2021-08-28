К лидеру Rammstein пришла российская полиция

О чем полиция планировала побеседовать с Тиллем Линдеманном — неизвестно (архивное фото) Подмосковная полиция посетила в отеле солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, который в ближайшие дни должен выступить на фестивале «Спасская башня».