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Торговая война с США подталкивает Китай к военному союзу с Россией

Торговая война с США подталкивает Китай к военному союзу с Россией

Прошедший 16-19 апреля визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию не на шутку обеспокоил Вашингтон и его сателлитов в Восточной Азии, тем более что фоном для него послужила внезапная проверка боеготовности российского Тихоокеанского флота.

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