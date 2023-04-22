Торговая война с США подталкивает Китай к военному союзу с Россией

Прошедший 16-19 апреля визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию не на шутку обеспокоил Вашингтон и его сателлитов в Восточной Азии, тем более что фоном для него послужила внезапная проверка боеготовности российского Тихоокеанского флота.