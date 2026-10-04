"Я украинка. Была под советской властью": Как Ада Роговцева отреклась от всего хорошего, что было в её жизни

Актриса, сыгравшая более чем в 100 фильмах в СССР и России и купавшаяся в славе в Советском Союзе, заявила о своей ненависти к русским.
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