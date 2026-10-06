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ИА Регнум

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Банк попытался пересмотреть решение по кредиту, сославшись на дело Долиной

Банк попытался пересмотреть решение по кредиту, сославшись на дело Долиной

Один из российских банков попытался пересмотреть решение суда по спорному кредиту, сославшись на дело певицы Ларисы Долиной, однако получил отказ.

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