Банк попытался пересмотреть решение по кредиту, сославшись на дело Долиной

Один из российских банков попытался пересмотреть решение суда по спорному кредиту, сославшись на дело певицы Ларисы Долиной, однако получил отказ.
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