Мужчина спародировал Трампа за его спиной на митинге и стал звездой соцсетей

События на Ближнем Востоке повлияли еще на один показатель. Секретная служба США, занимающаяся охраной высших государственных лиц, опубликовала отчет, в котором говорится о рекордно высоком уровне угрозы Трампу.
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