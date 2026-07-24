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Пятый канал

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Мужчина спародировал Трампа за его спиной на митинге и стал звездой соцсетей

Мужчина спародировал Трампа за его спиной на митинге и стал звездой соцсетей

События на Ближнем Востоке повлияли еще на один показатель. Секретная служба США, занимающаяся охраной высших государственных лиц, опубликовала отчет, в котором говорится о рекордно высоком уровне угрозы Трампу.

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