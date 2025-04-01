Покушение на историю: Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам с мощами

То, что Киев всячески показывает свою недоговороспособность, это даже не самое страшное. Сегодня в украинской столице произошли события, которые, конечно, напрямую к переговорам и происходящему на фронте отношения не имеют.
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