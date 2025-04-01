Какие законы вступают в силу с апреля

С 1 апреля повышаются социальные пенсии, некоторые государственные пенсии будут проиндексированы, число SIM-карт, владельцем которых может быть гражданин, ограничивается, а также вводятся новые правила оформления семейной ипотеки на вторичное жилье.
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