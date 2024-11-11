Дмитрий Лисовец уходит с поста председателя комитета по здравоохранению Петербурга

Дмитрий Лисовец покидает пост председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. С 10 ноября он вступает в должность советника губернатора, а временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Юрий Шишкин.
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