Происшествия

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В Краснодарском крае районе возбуждено уголовное дело о браконьерстве

В Краснодарском крае районе возбуждено уголовное дело о браконьерстве

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в районе подходного канала Восточно-Ахтарского нерестово-выростного хозяйства заметили двоих местных жителей, вылавливающих рыбу с использованием запрещенных снастей.

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