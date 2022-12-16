В Заиграевском районе Бурятии автоинспекторы помогли замерзавшему на дороге мужчине

Вечером 12 декабря экипажу ДПС ОГИБДД ОМВД России по Заиграевскому району поступило сообщение о том, что идущему по дороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск» мужчине нужна помощь: в пути он провел уже около трех часов и порядком замёрз.