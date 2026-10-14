20 БПЛА сбили в Калужской области ночью

В ночь на среду Калужская область снова подверглась атаке боевых беспилотников. Как рассказал утром губернатор Владислав Шапша, в ночь на 14 октября силы ПВО уничтожили 20 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, Куйбышевского района, а также на окраинах Калуги и Обнинска.
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