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Калуга-поиск

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20 БПЛА сбили в Калужской области ночью

20 БПЛА сбили в Калужской области ночью

В ночь на среду Калужская область снова подверглась атаке боевых беспилотников. Как рассказал утром губернатор Владислав Шапша, в ночь на 14 октября силы ПВО уничтожили 20 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, Куйбышевского района, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

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