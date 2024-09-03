Число представителей бизнеса, отправляющихся на ВЭФ, выросло на 18%

Эксперты компании «Аэроклуб», лидера рынка делового туризма и ведущего поставщика IT-решений для индустрии, проанализировали бронирования представителей бизнеса, отправляющихся на Восточный экономический форум, и выяснили, какие индустрии собрались самые значительные делегации, каким отелям отдают предпочтение делегаты, и как изменился спрос на авиабилеты.