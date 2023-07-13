smi.today

4 418 подписчиков

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, домогавшегося девушек в сексуальном плане (ФОТО)

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, домогавшегося девушек в сексуальном плане (ФОТО)

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту преступления сексуального характера. Полиция и следователи разыскивают мужчину, который грязно приставал к девушкам на остановке на улице Репина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх