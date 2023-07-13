В Екатеринбурге разыскивают мужчину, домогавшегося девушек в сексуальном плане (ФОТО)

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту преступления сексуального характера. Полиция и следователи разыскивают мужчину, который грязно приставал к девушкам на остановке на улице Репина.
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