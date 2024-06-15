Украинская военщина: Никаких переговоров, нужны новые резервы и наступление

Озвученные накануне президентом России Владимиром Путиным условия для переговоров неприемлемы для Украины, потому она должна усиливать мобилизацию, чтобы накопить резервы и переходить к очередному «контрнаступу».
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