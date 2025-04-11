Орбан: Киев в сговоре с ЕС хочет втянуть Венгрию и Словакию в конфликт с Россией

Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum Украина вступила в сговор с лидерами Евросоюза и прекратила транзит российского газа по своей территории, чтобы оказать на Словакию и Венгрию давление и втянуть их в конфликт с РФ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.