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В районе Восточное Дегунино капитально отремонтируют пять многоквартирных домов

В районе Восточное Дегунино капитально отремонтируют пять многоквартирных домов

Согласована проектная документация на капитальный ремонт пяти жилых домов 1971–1990 годов постройки в районе Восточное Дегунино на севере Москвы, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

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