Можно ли ставить горячее в холодильник: мнение мастера по ремонту бытовой техники

Есть две серьёзные причины не нарушать правила.Почему нельзя ставить горячее в холодильник Убирая исходящее паром блюдо в камеру холодильника, вы рискуете сломать устройство, а также отравиться испорченными продуктами.
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