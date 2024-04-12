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В Кривом Роге начались перебои со светом после повреждения объекта энергетики

В Кривом Роге начались перебои со светом после повреждения объекта энергетики

После повреждения объекта энергетики в Кривом Роге Днепропетровской области Украины зафиксированы перебои со светом, сообщил украинский Telegram-канал «Политика Страны» 12 апреля со ссылкой на «Укрэнерго».

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