В Кривом Роге начались перебои со светом после повреждения объекта энергетики

После повреждения объекта энергетики в Кривом Роге Днепропетровской области Украины зафиксированы перебои со светом, сообщил украинский Telegram-канал «Политика Страны» 12 апреля со ссылкой на «Укрэнерго».
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