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Рогов заявил, что привлечение 18-летних в ВСУ – жертвоприношение Западу

Рогов заявил, что привлечение 18-летних в ВСУ – жертвоприношение Западу

Привлечение 18-летних парней в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) – жертвоприношение Западу от Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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