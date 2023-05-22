В Курской области российские пограничники отразили атаку двух дронов. Об этом, 22 мая, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
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