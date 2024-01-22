Новосибирцы спасли в зоне СВО чёрных котов Лютого и Коптера

Несмотря на сложности военного быта, сибиряки остаются душевными и небезразличными людьми.Глава исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина, после очередной поездки в зону СВО, рассказала, что новосибирцы спасают в зоне соприкосновения не только людей, но и животных.
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