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Царьград

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Фото с автографом Кологривого продают в Новосибирске за 10 тысяч рублей

Фото с автографом Кологривого продают в Новосибирске за 10 тысяч рублей

Предложение появилось на популярном сайте объявлений.В Новосибирске на популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже плаката с изображением популярного актёра Никиты Кологривого и его автографом.

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Владимир Нелюбин
Дебилизм зашкаливает...
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