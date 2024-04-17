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Величкин не считает «Локомотив» фаворитом финала: «Про «Металлург» в 2016 году тоже говорили, что с ЦСКА будет 0-4 или 1-4. Шансы 50 на 50»

В решающей серии ярославский клуб встретится с «Металлургом». Финальная серия начнется 18 апреля в Магнитогорске.

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