Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer предложил провести в Белграде саммит с участием российского и американского лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа, а также других глав государств.
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