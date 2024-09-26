Эти многолетники без преувеличения можно назвать подлинными жемчужинами сада: впечатляющие размеры, красивые резные листья, эффектные соцветия —свечи акантов поистине восхитительны

﻿﻿Не будет преувеличением сказать, что эти многолетники – настоящие жемчужины сада: внушительные размеры, красиво оформленные листья, эффектные соцветия – акантовые свечи поистине потрясающие!Акант мягкий – эффектный, но неприхотливый садовый гигант Мыши прекрасны с весны до осени, а в южных районах представляют собой великолепные зимнезеленые многолетники.