Баканов считает, что человечество точно колонизирует Марс

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Человечество с высокой вероятностью колонизирует Луну, а затем и Марс. Наше поколение может застать первые миссии с определенной инфраструктурой на Луне и, вероятно, на других небесных телах, считает глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
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