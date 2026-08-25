Баканов считает, что человечество точно колонизирует Марс

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Человечество с высокой вероятностью колонизирует Луну, а затем и Марс. Наше поколение может застать первые миссии с определенной инфраструктурой на Луне и, вероятно, на других небесных телах, считает глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.